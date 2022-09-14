Muş gündem haberi: Malazgirt Kaymakamı Bayram'dan okul ziyareti Güncel Haberler Muş haberler: Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Atatürk İlk Okulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Atatürk İlk Okulu'nda öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ile okula gelen Bayram, sınıfları dolaştı öğrencilerle sohbet etti. Eğitim ve öğretimin sürdürülebilir olmasının öğrenci ve öğretmenler açısından önemli olduğunu belirten Bayram, ilçe merkezi ve köylerde eğitim öğretime başlayan tüm öğretmen ve öğrencilere başarı diledi. Bayram, daha sonra okul müdürü Murat Özgen'den okulun fiziki yapısı ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güncel Kaynak: AA / Veysel Eşin Mustafa Kemal Atatürk Malazgirt Göksu Güncel Haberler

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