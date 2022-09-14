Muş gündem haberi: Bulanık'ta güvenlik güçleri okul çevrelerinde denetim yaptı Güncel Haberler Muş haberine göre Muş'un Bulanık ilçesinde güvenlik güçleri, çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevrelerinde denetim yaptı. Muş'un Bulanık ilçesinde güvenlik güçleri, çocuk ve gençlerin korunması amacıyla okul çevrelerinde denetim yaptı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şubesi koordinesinde Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele, Trafik Denetleme şubelerinin katılımıyla gerçekleşen denetimler 5 gün sürecek. Uygulama kapsamında okulları ziyaret eden ekipler, taşıma yoluyla eğitime erişim ve okul servis araçları yönetmeliği gereğince, okul servis şoförlerinde ve araçlarında bulunması gereken belgeler ile uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmede bulundu, öğrencilere emniyet kemeri takmanın önemini anlattı. Güncel Kaynak: AA / Galip Kılınç Bulanık Muş Güncel Haberler

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