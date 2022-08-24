Muş gündem haberi | BBP Genel Başkanı Destici, Malazgirt Zaferi kutlama törenlerine katılacak
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Muş haberler: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenleri'ne iştirak edecek.
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenleri'ne iştirak edecek.
BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferin 951. yıl dönümünde, 25 Ağustos'ta Ahlat ve 26 Ağustos'ta Malazgirt'te düzenlenecek programlara katılacak.
Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel