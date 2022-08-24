Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muş gündem haberi | BBP Genel Başkanı Destici, Malazgirt Zaferi kutlama törenlerine katılacak

Güncel Haberler

Muş gündem haberi | BBP Genel Başkanı Destici, Malazgirt Zaferi kutlama törenlerine katılacak

Muş haberler: Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenleri'ne iştirak edecek.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Malazgirt Zaferi'nin 951. Yılı Kutlama Törenleri'ne iştirak edecek.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, Türk milletine Anadolu'nun kapılarını açan büyük zaferin 951. yıl dönümünde, 25 Ağustos'ta Ahlat ve 26 Ağustos'ta Malazgirt'te düzenlenecek programlara katılacak.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Büyük Birlik Partisi Mustafa Destici Malazgirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title