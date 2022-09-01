Muş gündem haberi | AYGAD üyeleri Malazgirt'i ziyaret etti Güncel Haberler Muş haber... Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) üyesi 30 gazeteci, Malazgirt ilçesini ziyaret etti. Anadolu Yazarlar ve Gazeteciler Derneği (AYGAD) üyesi 30 gazeteci, Malazgirt ilçesini ziyaret etti. Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın, "Kültür ve Sanat Haberciliği" projesi kapsamında ilçeye gelen gazetecilerle Millet Bahçesi'nde bir araya geldi, bölgenin tarihi ve kültürü hakkında bilgi verdi. Gazetecileri ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Altın, ardından ziyaretçilere ilçenin tarihi mekanlarını gezdirdi. Ziyaretçiler, desteklerinden dolayı Altın ve projede emeği geçenlere teşekkür etti. Güncel Kaynak: AA / Veysel Eşin Cengiz Altın Malazgirt Güncel Haberler

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