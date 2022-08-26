Muş gündem haberi... Adalet Bakanı Bozdağ, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümünü kutladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bozdağ, mesajında şunları kaydetti:

"Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü kutlu olsun. Bu vesileyle Anadolu'yu aziz milletimize vatan kılan Sultan Alparslan ve bütün şehitlerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyorum. Milletimiz, vatanımız, bayrağımız ve devletimiz, kıyamete kadar var ve hür olsun inşallah."