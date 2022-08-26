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Muş gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü mesajı Açıklaması

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Muş gündem: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü mesajı Açıklaması

Muş haberleri: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu'yu Türk yurdu yapan Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümünde, başta Sultan Alparslan olmak üzere tüm kahramanlarımızı şükran ve rahmetle anıyorum. Aziz milletimize Anadolu'nun kapılarını açan, bu topraklarda gözü olanlara ise o kapıları ilelebet kapayan tarihtir bugün." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel

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