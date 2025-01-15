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Muş Gençlik ve Spor Müdürü Taşdemir, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Taşdemir, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğrafları inceledi ve seçimde bulundu. Taşdemir, Spor kategorisi başta olmak üzere birçok önemli fotoğrafı değerlendirdi.

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Taşdemir, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğraflarını seçen Taşdemir, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'ın "Kurtarılan can", "Günlük Hayat" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Milyonda bir", "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle gelen" adlı karesine oy verdi.

Taşdemir, Anadolu Ajansı'nın geleneksel hale getirdiği "Yılın Kareleri" oylamasında birbirinden kıymetli fotoğrafların bulunduğunu söyledi.

Bütün kategorilerde oy kullandıklarını anlatan Taşdemir, "İnşallah gelecek yıllarda daha fazla madalyaların ve kupaların olduğu spor kategorisinde oylamamızı yaparız. Suriye'nin özgürlüğüne kavuştuğu şu günlerde olduğu gibi Filistin'in özgürlüğüne kavuştuğu kutlamalara ilişkin kareleri de inşallah önümüzdeki yıl burada seçeceğiz. Oylamada fotoğraf beğenmek ve seçmek hakikaten zor çünkü çok kıymetli fotoğraflar var. Çekilen fotoğraflar bir yılın özeti niteliğindeydi." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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