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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Dünya Gönüllüler Günü Etkinliği

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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gençler pasta kesti ve halay çekerek eğlendi.

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Tarihi Murat Köprüsü Gençlik Merkezinde yapılan etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Dünya Gönüllüler Günü'nün çok anlamlı olduğunu söyledi.

Gençlik çalışmalarını gönüllü gençlerle yürüttüklerini hatırlatan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Mavi yeleklileriminiz bizim için çok kıymetli. Onlar bizim en büyük yardımcılarımız. Sağına soluna bakmadan, hangi faaliyet olursa olsun 'biz de varız' diyen gençlerdir. Bugün o gençlerle birlikte etkinlik gerçekleştirdik. Şenlik havasında geçti. Tüm gençlik merkezlerinde mavi oda oluşturduk. Mavi odamızın anlamı gönüller orda kendilerini misafir değil, ev sahibi olarak görsünler. Tüm gönüllülük faaliyetlerinde o odayı kullansınlar. Gönüllülerimiz bizim için çok kıymetli."

Etkinliğe katılan gençler, pasta kesti, şarkılar eşliğinde halay çekerek eğlendi.

Kaynak: AA / Güncel

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