Muş esnafı "gün parası"yla 17 yıldır dayanışma örneği sergiliyor

Muş'un Malazgirt ilçesinde bir grup esnaf, Aksungur Mahallesi Muhtarı ve esnaf Erhan Çakar'ın öncülüğünde başlatılan "gün uygulaması"nı 17 yıldır sürdürüyor.

Genellikle kadınların düzenlendiği "altın günü"nden esinlenen esnaf Erhan Çakar, 17 yıl önce 10 esnafın desteğiyle uygulamayı başlattı. Zamanla yayılan "esnaf günü"ne katılan esnaf sayısı, 20 grupta 200'e çıktı.

Yıllardır gösterdiği hassasiyetle esnafın sevgisini ve güvenini kazanan Çakar, her gün iş yerlerini dolaşarak belirlenen miktardaki parayı belli bir ücret karşılığında topluyor. Çakar, topladığı parayı defterine kaydettikten sonra açılan banka hesabına yatırıyor.

Hesapta biriken para, kurayla belirlenen sıraya göre her ay bir esnafa dağıtılıyor. Her ne kadar kura çekilse de ödemesi bulunan esnafa öncelik tanınıyor.

Aksungur Mahallesi Muhtarlığına 2019 yılında seçilen ve mahallesinin sıkıntılarını gidermek için çaba sarf eden Çakar, AA muhabirine, kurdukları sistemin 10'arlı 20 gruptan oluştuğunu ve her grupta bulunan esnafın değişen miktarda ödeme yaptığını söyledi.

Ayda yaklaşık 500 bin lira para toplayarak havuzda biriktirdiğini anlatan Çakar, şöyle konuştu:

"Kadınlar arasında gün yapılıyordu. Onlardan esinlenerek 17 yıldır bu uygulamayı sürdürüyoruz. 25 lirayla başladık, şimdi ise 500 liraya kadar para veren esnafımız bulunuyor. Her gün saat 13.00'da para toplamaya başlıyorum, 3 saat sürüyor. Günde 11 kilometre yürüyerek 200 esnafa gidiyorum. Günü gelen esnafın parasını veriyoruz. Günü gelmeyen ancak ihtiyacı olan, senet, çek veya başka bir ödemesi bulunan esnafa da yardımcı oluyoruz. Böylece bankaya gidip kredi çekmek zorunda kalmıyorlar."

Kendisine güvenen esnafa teşekkür eden Çakar, "Bu kapsamlı esnaf dayanışması Türkiye'nin hiçbir yerinde yok. Elimizden geldiğince bu işi sürdüreceğiz." dedi.

"Bu sistemden memnunuz"

Pide salonu işletmecisi Taner Uğurbaş ise ilçede yıllardır esnaflık yaptığını ve Erhan Çakar'ın başlattığı sistemden çok memnun olduklarını belirtti.

Yıllardır sıkıntı yaşamadıklarını ve ellerine geçen toplu para sayesinde işlerini yola koyduklarını vurgulayan Uğurbaş, şunları kaydetti:

"Bankadan kredi çekmek yerine aramızda para topluyoruz. Sistem güzel. Maddi sıkıntımız olduğunda bir ağabey ve kardeş nasıl ticaret yapıyorsa Erhan Bey de öyle. Toplu para elime geçtiğinde çuval çuval un alacağıma bir seferde 100 çuval un alıyorum. Toplu un aldığımda daha ucuza geliyor ve kar ediyorum. İnşallah bu uygulama her yerde yapılır ve esnafımız güzel kalkınır."

Kuaför işletmecisi Mustafa Bozkurt de "Erhan Bey sayesinde para toplayabiliyoruz. Günübirlik para kazandığımız için para cebimizde kalmıyor. Herkes bankadan da kredi çekemiyor. Onun için bu uygulamayla kendimizi ayakta tutabiliyoruz." dedi.

Esnaf Mustafa Duman ise Erhan Çakar'ın 17 yıldır gün mantığıyla esnaftan para topladığını ifade ederek, "Maddi olarak esnafta bir rahatlama oluyor, güç yaratıyor. Erhan Bey'in çabasıyla esnaf çek ve senedini ödeyebiliyor. Bu tür uygulamalar çok güzel. Hem muhtarlık yapıyor hem de esnafa yardımcı oluyor." diye konuştu.