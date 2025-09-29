Haberler

Muş Emniyeti, Üniversite Öğrencilerini Bilgilendirdi

Muş Emniyeti, Üniversite Öğrencilerini Bilgilendirdi
Muş Emniyet Müdürlüğü, 'El Ele Güvenli Geleceğe' Projesi kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme etkinliği düzenledi. Havalimanında açılan stantta, polis ekipleri öğrencilere güvenlik önlemleri konusunda bilgi verip hediyeler dağıttı.

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "El Ele Güvenli Geleceğe" Projesi kapsamında kente gelen üniversite öğrencilerini bilgilendirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının yürüttüğü proje doğrultusunda, üniversite eğitimi için kente gelen öğrencilere yönelik Muş Sultan Alparslan Havalimanı'nda stant açıldı.

Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) biriminde görev yapan polis ekipleri, açılan stantta öğrencilere dikkat etmeleri gereken konularla ilgili bilgiler aktardı.

Öğrencilere hediyeler veren polis ekipleri, bilgilendirme broşürleri de dağıttı.

BÖF biriminde görevli polis memuru Ali Kaçmaz da standı ziyaret eden öğrenci ve yolcuların isimlerini "grafik resim" şeklinde yazarak kendilerine hediye etti.

Öğrencilerden Okan Şen, basın mensuplarına, Muş Alparslan Üniversitesinde eğitim gördüğünü söyledi.

İkinci sınıf öğrencisi olduğunu belirten Şen, "Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri havalimanında stant açmışlar. Bizi, olumsuz durumlara karşı korunmamız konusunda bilgilendirdiler. Çok iyi bir çalışma. Ne yapacağımızı, olumsuz bir durumda nasıl davranacağımızı bize anlattılar. Allah polislerimizi başımızdan eksik etmesin." dedi.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
