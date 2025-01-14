Muş Emniyet Müdürü, 2024 Yılına Dair 'Yılın Kareleri' Oylamasında Oy Kullandı

Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Karaman, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, "Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın gücü", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin", fotoğraflarını seçen Karaman, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Alper Tüydeş'in "Otlar arasında", "Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Yüz yıl sonra" fotoğrafı ile "Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğraflarına oy verdi.

Karaman, AA'nın düzenlediği fotoğraf oylamasında 5 ayrı kategoride oyunu kullandığını belirterek, "2024 yılının dünyada ve Türkiye'de nasıl geçtiğini özetleyen çok güzel fotoğraflar olmuş. Fotoğrafları çeken muhabirlere ve yarışmayı düzenleyen Anadolu Ajansı yetkililerine teşekkür ediyorum." dedi.