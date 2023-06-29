Muş Bulanık'ta Kurban Bayramı programı düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda, Kaymakam ve Belediye Başkanı Oğuzhan Ocak, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Tekin Kıpçak ve İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, vatandaşlarla bayramlaştı. Programa, AK Parti İlçe Başkan Vekili İsmet Yılmaz, şahit aileleri, kurum amirleri, sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Ocak, programın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Karakolu ve devlet hastanesini ziyaret ederek çalışanlarla bayramlaştı.