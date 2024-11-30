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Muş Bulanık'ta AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleştirildi

Muş Bulanık'ta AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi Gerçekleştirildi
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Muş'un Bulanık ilçesinde, AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı. Programda birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı, gelecek kuşaklara barış dolu bir Türkiye bırakma hedefi öne çıkarıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

Gençlik merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, yaptığı konuşmada, gelecek kuşaklara iyi bir ülke bırakmak istediklerini söyledi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Fırat, "Gelecek kuşaklara, çocuklarımıza barış dolu bir Türkiye bırakmalıyız. Bu mesuliyet bizim gibi siyasetçilerin sırtındadır. İnşallah bugünlerde ülkemizde iyi şeyler meydana gelecek." dedi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ise "Bütün ilçelerimizde sıcak asfalt yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İçme suyu sıkıntılarını gidereceğiz. Eksik olan yatırımlarımızı tamamlayacağız. Bulanık ilçesindeki bütün eksikleri ilçe başkanımızla birlikte çözeceğiz." diye konuştu.

Kongreleri önemsediklerini dile getiren AK Parti İl Başkanı Melik Emre de yeniden ilçe başkanlığına seçilen Tahir Korkmaz'ı tebrik etti.

Kaynak: AA / Galip Kılınç - Güncel
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