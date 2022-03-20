Muş Belediyesine kültür ve sanat ödülü verildi

KIZILCAHAMAM, ANKARA (AA) - Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Muş Belediyesi'ne kültür ve sanat ödülü verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen törende kendi yerelinde başarılı çalışmalar yapan belediye başkanları ödüllendirildi.

Törende AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Özhaseki ve Mustafa Şen, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'ya kültür ve sanat alanındaki çalışmalarından dolayı ödülünü verdi.

Başkan Asya, yaptığı açıklamada, ödülü almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ödülü kente armağan ettiğini belirten Asya, şöyle konuştu:

"AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresinde Muş'ta alt yapı ve üst yapı çalışmalarından sonra kadınlara ve gençlere yönelik hayata geçirdiğimiz kültür ve sanat alanındaki projelerden dolayı ödüle layık görüldük. Genel Merkezimize teşekkür ediyoruz. Birlikte nice güzel hizmetlere."