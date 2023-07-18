Muş Belediyesi Zabıta Ekipleri Kaldırım İşgali Yapan Esnafa Uyarıda Bulundu

Muş Belediyesi zabıta ekipleri, çarşı merkezinde kaldırım işgali yapan esnaflara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde işgaller nedeniyle oluşan aksaklıkların önüne geçilmesi için esnaflara uyarıda bulunuldu. Uyarılara rağmen kaldırım işgalini sürdüren esnaflara para cezası uygulanacağı belirtildi.

Muş Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde kaldırım işgali yapan esnafa uyarıda bulunuldu.

Çarşı merkezinde yayalar ve engelli vatandaşların yürüme alanı olan kaldırımların bazı iş yerleri tarafından işgal edilmesinin önüne geçebilmek için zabıta ekiplerince denetim yapıldı.

Ekipler, işgaller nedeniyle kaldırımlarda ve trafikte meydana gelen aksaklıkların ortadan kaldırılması için esnafa uyarı yaptı.

Uyarılara rağmen kaldırım işgalini sürdüren esnafa para cezası uygulanacağını belirtildi.