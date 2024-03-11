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Muş Belediyesi tarafından düzenlenen 'Karagöz Bilim İnsanları ile Tanışıyor' kukla gösterimine çocuklar ilgi gösterdi

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Muş Belediyesi tarafından düzenlenen 'Karagöz Bilim İnsanları ile Tanışıyor' kukla gösterimi, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Gösteri sonrası çocuklara pamuklu şeker dağıtıldı.

Muş Belediyesi tarafından düzenlenen "Karagöz Bilim İnsanları ile Tanışıyor" kukla gösterimine çocuklar ilgi gösterdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muş Alparslan Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Erdinç Öcal'ın yazıp yönettiği "Karagöz Bilim İnsanları ile Tanışıyor" kukla gösterimi izleyiciyle buluştu.

Muş Belediyesi Bursa-Muş Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi konferans salonunda sahnelenen gösteri, çocuklardan ilgi gördü.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gösteri sonrası çocuklara pamuklu şeker dağıttı.

Veliler etkinliğin düzenlenmesinden dolayı Asya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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