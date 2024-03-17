Muş Belediyesi Ramazan Şenliği İlgi Gördü

Muş Belediyesi tarafından düzenlenen ramazan şenliğine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Bursa- Muş Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte ramazan dolayısıyla çeşitli sosyal ve kültürel programlar düzenlediklerini söyledi.

Etkinliklere vatandaşların ilgi gösterdiğini belirten Asya, "7'den 70'e tüm vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz. Aileler çocuklarıyla etkinliklerimize katılıyor, keyifli vakit geçiriyor. Şehrin inşası için de çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi dinletisi, tiyatro gösterisi ve çocuklara yönelik etkinliklerle sona erdi.