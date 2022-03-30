Muş Belediyesi'nin kar mesaisi devam ediyor

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri, yol kenarlarında biriken kar kütlelerini şehir dışına taşımaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 4 ayı aşkın süredir karla mücadele eden ekipler, mart ayının son günlerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik akışına engel olmayacak şekilde yol kenarlarında toplanan kar kütlelerini kamyonla şehir dışına taşıyan ekipler, bu yıl yaklaşık 20 bin kamyon kar taşıdı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, kar konusunda bereketli bir yıl geçirdiklerini bildirerek, "Belediye olarak bu durum bizi zorlasa da su kaynaklarımıza, topraklarımıza faydalı olacağına inanıyoruz. Aralık ayından bu yana karla mücadele çalışmalarımızı kesintisiz devam ettirdik. Mart ayının bittiği nisan ayına gireceğimiz bugünlerde de şehir merkezinde biriken kar kütlelerini taşıyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte kıştan geriye kalan kötü görüntüyü ortadan kaldırmak için bahar temizliğimizi başlatacağız. Vatandaşlarımızın rahatı ve konforu için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da canla başla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.