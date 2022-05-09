Muş Belediyesi'nden vergi ödemeleri uyarısı

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi, emlak, ilan, reklam, çevre ve temizlik vergilerinin ilk taksit ödemelerinin 31 Mayıs'ta sona ereceği uyarısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, mükelleflerin cezalı duruma düşmemeleri için vergilerini zamanında ödemeleri gerektiği belirtildi.

Ülke sınırları içinde bulunan bina ve arsaların 1319 sayılı kanun hükümlerine göre Emlak Vergisi'ne tabi tutulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vergi senede iki eşit taksitte ödeniyor. Emlak Vergisi'nin 1. taksitinde son ödeme 31 Mayıs iken 2. taksit ödemeleri ise kasım ayı sonu itibariyle tamamlanıyor. Çevre Temizlik Vergisi de belediyelerin sunduğu çevre temizlik hizmetleri için konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılardan alınıyor. Meskenlerin Çevre Temizlik Vergisi su faturalarına yansıtılırken işyerlerinin vergisi de Emlak Vergisi gibi yılda iki eşit taksitle ödeniyor. Bu kapsamda iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar için belediyeye çevre temizlik vergisi ödemesi yapılması gerekiyor."