Muş Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine çorba ikramı - Haberler

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Muş Belediyesi'nden üniversite öğrencilerine çorba ikramı

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş Belediyesi, üniversite öğrencilerine çorba ikramında bulundu.

Muş Belediyesi, üniversite öğrencilerine çorba ikramında bulundu.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin desteğiyle yapılan etkinlikte, kampüs alanına gelen çorba ikram aracından öğrencilere çorba dağıtıldı.

Öğrencilere çorba ikram eden Belediye Başkanı Feyat Asya, Alparslan Üniversitesi Akademik düşünce Eğitim ve Medeniyet Topluluğu ile final haftası olması dolayısıyla öğrencilere "Büte Kalma Çorbaya Kal" sloganıyla çorba dağıttıklarını söyledi.

Hafta boyunca öğrencilere çorba ikram edileceğini belirten Asya, "Öğrencilerimize başarıla diliyoruz. Öğrencilerimizin sınav haftasında sıkıntı yaşamaması için böyle bir çalışma yaptık. Çalışmalarımızı yaparken, öğrencilerimizin hassasiyetlerini göz önüne alıyoruz." dedi.

Beden Eğitimi Bölümü 4. sınıf öğrencisi Muhammet Enes Suder de sınav öncesi çorba ikramından memnun kaldıklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ da katıldı.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

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