Muş Belediyesi, Muratpaşa Caddesi'nde üst yapı yenileme çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mevcut yolu imar planına göre genişleten, Tuba Cami ve Murat Ağa Mezarlığının duvarlarını yenileyen ekipler, yol, kaldırım ve aydınlatma bölümlerini de etap halinde tamamlıyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, geçen yıl Eski Erzurum ve Hürriyet caddelerinde başlattıkları üst yapı yenileme çalışmalarına kaldıkları yerden devam ettirdiklerini belirtti.

Ekiplerin caddede söküm ve reglaj faaliyetlerini başlattığını kaydeden Asya, "Yolu trafik akışını rahatlatacak şekilde genişletiyoruz. Alt yapı çalışmaları sonrası şehrimizin dört bir köşesinde yolları yenileyerek ilimize modern bir görünüm kazandırıyoruz. Bu yıl tahrip olan ve yenilenmesi gereken tüm yollarımızı tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.