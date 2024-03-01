Muş Belediyesi Mart Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Muş Belediyesi mart ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Asya, şehrin inşası ve ihyası noktasında iyi mesafe kat ettiklerini söyledi.

El ele vererek toplumun her kesimi için güzel işlere imza attıklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Şehirde kangren haline gelen sorunları çözüme kavuşturarak bitirmenin sevinci ve mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette her birimizin yaptığı siyaset, hizmet üretmek noktasında ve ortak bir konsensüs oluşturarak, bu mecliste ne parti farkı, ne düşünce farkı yapıldı. 'Ortak kaderimiz şehrimiz' dedik. 31 Mart seçimleri dolayısıyla meclisimizin bir kısmında değişiklikler olacak. Gelecek olan arkadaşlarımız ve halkımızın takdiriyle bizler de geleceksek, sizlerin kurmuş olduğu bu konsensüs ve bu şehrimize ortak akıl idealiyle, birlikte yürütme şiarıyla daha güzel bir şehrin inşasını sağlamak üzere mücadele edeceğiz."