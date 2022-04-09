MUŞ (AA) - Muş Belediyesi, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kadınlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenecek yarışmaya katılmak isteyenlerin 20 Nisan Çarşamba gününe kadar Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekiyor.

Dereceye girenlerin ödüllendirileceği yarışmada, 1 Ocak 2004 ve öncesi doğumlu olma ile resmi kurumda çalışmama şartı aranıyor.

Yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 7 bin 500, üçüncüye 5 bin lira verilecek.