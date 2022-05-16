Muş Belediyesi çiçeklerle şehri süslüyor - Haberler

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Muş Belediyesi çiçeklerle şehri süslüyor

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş Belediyesi çiçeklerle şehri süslüyor

Muş Belediyesi ekipleri, yeşil alan, refüj, kavşak, park ve bahçelere renkli çiçekler ekti.

MUŞ (AA) - Muş Belediyesi ekipleri, yeşil alan, refüj, kavşak, park ve bahçelere renkli çiçekler ekti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, havaların ısınmasıyla yeşil alanlara çiçek ekimi yapmaya başladı.

Ekilen çiçekler, kent merkezinde güzel görüntüler oluşturdu.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla bütün birimlerin kendi alanlarında çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Fen İşleri ekiplerinin yol bakım ve onarım çalışması yaptığını ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Park bahçe ekiplerimizle, tamamlanan yerlerin çevre düzenlemesini yapıyoruz. Bununla beraber her yıl olduğu gibi ilkbaharın gelmesiyle kent merkezindeki yeşil alanların bakımları yapılarak mevsimlik çiçek ekimleri yapılıyor. Kente güzel bir görünüm kazandıran bu çalışmaların halkımıza moral ve motivasyon vereceğini umut ediyoruz."

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Asya, Muş, Güncel, Haberler

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