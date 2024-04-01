Muş Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Sırrı Söylemez kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Sırrı Söylemez 17 bin 685, AK Parti adayı Feyat Asya 10 bin 616 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 90,91 )