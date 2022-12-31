Muş Belediye Başkanı Feyat Asya yıl sonu değerlendirmesi yaptı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, geçmiş bir yılın yatırım ve projeleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. İlimizde görev yapan basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Feyat Asya, 2022 yılında hayata geçirilen yatırım ve projeleri değerlendirerek, 2023 yılında planlanan çalışmaları anlattı.

Basın toplantısında katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Asya, son bir yıl içerisinde Muş'un gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayan projelere tek tek değindi. Başkan Asya'nın basın açıklamasında dile getirdiği konu başlıkları şu şekilde;

ESKİ ERZURUM CADDESİ ÜSTYAPI YENİLEME PROJESİ

"İlimizin önemli ana bulvarlarından biri olan Eski Erzurum Caddesinin bir bütün olarak üstyapısını yenilemek üzere başlatılan çalışmalarda ciddi bir mesafe kat edildi. Projenin büyük bir kısmı bu yıl içerisinde tamamlandı. Gelecek yıl aşınma asfalt serimi yapılacak.

HÜRRİYET CADDESİ ÜSTYAPI YENİLEME PROJESİ

Altyapı çalışmaları sonrası şehrimizin tüm yollarını bir bir yeniliyoruz. Bu kapsamda yoğun olarak kullanılan Hürriyet Caddesinin de üstyapısı yapıldı. Gelecek yıl aşınma asfalt serimi ile proje tamamlanacaktır

KURTULUŞ CADDESİNİN ÜSTYAPISINI YENİLEDİK

İstasyon ve Cumhuriyet Caddelerini birbirine bağlayan önemli güzergahlardan biri olan Kurtuluş Caddesini bir bütün olarak yenileyerek hizmete sunduk.

REİS KONAĞI SOKAĞINI YENİLEDİK

İstasyon Caddesi ile Eski Erzurum Caddesini birbirine bağlayan Reis Konağı sokağının yol, kaldırım ve aydınlatmalarını yenileyerek hizmete sunduk.

ÇAR ÇAYI ISLAH VE YOL ÇALIŞMASI

Çar Çayı Deresi kenarından Hacılar Cami bağlantı yolu ile Muş-Bitlis karayolu bağlantısı arasındaki yaklaşık 3 kilometreyi aşkın alternatif yeni bir yol açtık.

CUMHURİYET CADDESİNİ AŞINMA ASFALTLA YENİ YÜZÜNE KAVUŞTURDUK

Üstyapı çalışmalarımız kapsamında şehrimizin önemli ikinci güzergahı olan Cumhuriyet Caddesi'nin aşınma asfaltını sererek halkımızın hizmetine sunduk.

KENT MEYDANI PROJESİ

Eski hastane yerleşkesinde uyguladığımız prestijli projelerimizden Kent Meydanı yapımında sona geldik. 600 araç kapasiteli kapalı otoparkı tamamlandı. Son rötuşların yapıldığı meydanın açılışını önümüzdeki günlerde yaparak halkımızın hizmetine sunacağız.

NECMETTİN DEDE PARKI

Valiliğimizle işbirliği yaparak Zafer Mahallesi'ndeki 6 bin 300 metrekarelik alanı, Belediye meclisimizce Necmettin Dede Parkı olarak isimlendirerek peyzaj ve yeşillendirme çalışması yaptık.

POLİS AMCA PARKI

Valiliğimiz işbirliğinde Zafer Mahallesinde 8 bin 500 metrekare alan üzerine Polis Amca Parkı yaparak hizmete sunduk.

BURSA-MUŞ KARDEŞLİĞİ GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ

Kardeş Şehir Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde Sunay Mahallesi'nde yaptığımız çok amaçlı Bursa-Muş- Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi projesini tamamladık.

SÜTLÜCE MAHALLESİ GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ

'Her Mahalleye Bir Bilgi Evi' sloganıyla başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Sütlüce Mahallemizdeki hemşehrilerimizin istifade edeceği yeni bir tesis yaptık.

SARAY MAHALLESİ GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ

'Her Mahalleye Bir Bilgi Evi' sloganıyla başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Saray Mahallemizdeki hemşehrilerimizin istifade edeceği yeni bir tesis yaptık.

GÜZELTEPE MAHALLESİ GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ

'Her Mahalleye Bir Bilgi Evi' sloganıyla başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Güzeltepe Mahallemizdeki hemşehrilerimizin istifade edeceği yeni bir tesis yaptık.

BAĞLAR MAHALLESİ GENÇLİK MERKEZİ PROJESİ

'Her Mahalleye Bir Bilgi Evi' sloganıyla başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Bağlar Mahallemizdeki hemşehrilerimizin istifade edeceği yeni bir tesis yaptık.

KARŞIYAKA-KULP KARAYOLU BAĞLANTI YOLU

Şehrimizin ulaşım ağını genişletmek adına Karşıyaka Mahallesi ile Muş-Kulp karayolunu birbirine bağlayan alternatif bir yolu açtık.

YÖRESEL ÜRÜNLER PAZARI KURDUK

1580 metrekare alan üzerine içerisinde 30 işyerinin bulunduğu ve ilimize ait yöresel ürünlerin satışını yapılacağı modern bir pazarı yaparak hizmete sunduk.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ PROJESİ

Özel vatandaşlarımızın etkinliklerini icra edebilecekleri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Lale Vadisi Parkında inşa ederek ciddi bir eksikliği gidermiş olduk.

MUMA TAŞ DİZME KURSU İLE 25 VATANDAŞIMIZIN İSTİHDAMINA ÖNCÜLÜK ETTİK

İşsizlik sorununu giderme kapsamında yatırımcı firmalarla işbirliği yaparak bilgi evlerimize açtığımız Muma Taş Dizme Kursunda başarılı olan 25 kadın vatandaşımızın istihdamına katkı sağladık

MUŞ 1. KELEM FESTİVALİNİ DÜZENLEDİK

İlimize yetişen önemli ürünlerden biri olan lahananın tanıtımını yapmak ve vatandaşlarımıza güzel vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturmak adına birinci kelem festivalini düzenledik.

TEKSTİL ATÖLYESİ PROJESİ

DAKA işbirliğinde Sultan Alparslan Tekstil Kentte inşa ettiğimiz tekstil atölyesinin yatırımcı firmaya teslim protokolünü yaparak gençlerimizin istihdamına katkı sağladık.

KADIN BULUŞMALARI

Belediyemiz Kadın Meclisi aracılığıyla kadın vatandaşlarımızın sosyalleşmesine katkı sağlayacak etkinliklere öncülük ettik.

KÜTÜPHANE SOHBETLERİ

İlimizin değerli yönetici ve eğitimcilerini Bilgi Evlerimizde gençlerle buluşturarak bilgi, birikim ve tecrübelerden istifade etmelerini sağladık.

ÖĞRENCİ BULUŞMALARI

Üniversite öğrencileri bizlerin emanetidir. Belirli aralıklarla ilimizdeki öğrenci yurtlarını ziyaret ederek gençlerimizin talep ve önerilerini yerinde dinledik.

YILIN YARISINI KARLA MÜCADELE İLE GEÇİRDİK

Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra kış mevsiminde ağırlıklı olarak karla mücadele çalışmaları yaparak vatandaşlarımızın hayat konforunu olumsuz etkilenmemesi için çaba sarf ettik.

HALK BULUŞMALARI İLE VATANDAŞLARIMIZA HESAP VERDİK

Gelenek haline getirdiğimiz 'Halk Buluşmaları' ile mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinleyip çözümü sahada birlikte gerçekleştirdik.

İBADETHANELERİMİZİN TEMİZLİĞİNİ YAPTIK

Şehir merkezindeki cami ve müştemilatlarının halı yıkama ve temizliklerini düzenli olarak yaptık.

ÖĞRENCİLERİMİZİ SİNEMA İLE BULUŞTURDUK

Sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz kapsamında belirli periyotlarda öğrencilerimize yönelik sinema etkinlikleri düzenledik.

İHTİYAÇ SAHİBİ VATANDAŞLARIMIZI SAHİPSİZ BIRAKMADIK

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Vefa Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek verdik.

MUŞ 3. KAR FESTİVALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

2022 yılında 3'üncüsünü düzenlediğimiz kar festivali ile vatandaşlarımıza aileleri ile birlikte güzel vakit geçirmelerini sağladık.

KONSERLER

Sosyal belediyeciliğin gereğini yapıyoruz. Belediye hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlarımızın eğlenebileceği birçok etkinliği belirli aralıklarla yaptık.

3. GELENEKSEL SÜNNET ŞÖLENİ DÜZENLEDİK

2022 yılında 3'üncüsünü düzenlediğimiz sünnet şöleni ile 4-12 yaş arasındaki çocuklarımızın delikanlılığa ilk adımı atmalarını sağladık.

VATANDAŞLARIMIZIN İKİNCİ EVİ BİLGİ EVLERİ, HER ZAMAN CIVIL CIVIL

Sunay, Muratpaşa, Minare, Zafer ve Yeni Mahallelerimizde bulunan bilgi evlerimiz her yaştan vatandaşlarımızın istifade edebileceği şekilde düzenlenen kurslara ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

EĞİTİM SEMİNERLERİ

Belediye personellerinin yanı sıra vatandaşlarımıza yönelik birçok alanda eğitim seminerleri düzenledik.

TAM BANA GÖRE FESTİVAL'DE İLİMİZİ TANITTIK

Ankara Millet Bahçesinde düzenlenen Tam Bana Göre Festival'de ilimizin sosyal ve kültürel güzelliklerini tanıttık."

Başkan Asya, sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.