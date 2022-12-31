Muş Belediye Başkanı Feyat Asya yıl sonu değerlendirmesi yaptı
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, geçmiş bir yılın yatırım ve projeleri ile ilgili basın toplantısı düzenledi. İlimizde görev yapan basın mensupları ile bir araya gelen Başkan Feyat Asya, 2022 yılında hayata geçirilen yatırım ve projeleri değerlendirerek, 2023 yılında planlanan çalışmaları anlattı.
Basın toplantısında katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Başkan Asya, son bir yıl içerisinde Muş'un gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayan projelere tek tek değindi. Başkan Asya'nın basın açıklamasında dile getirdiği konu başlıkları şu şekilde;
"İlimizin önemli ana bulvarlarından biri olan Eski Erzurum Caddesinin bir bütün olarak üstyapısını yenilemek üzere başlatılan çalışmalarda ciddi bir mesafe kat edildi. Projenin büyük bir kısmı bu yıl içerisinde tamamlandı. Gelecek yıl aşınma asfalt serimi yapılacak.
Altyapı çalışmaları sonrası şehrimizin tüm yollarını bir bir yeniliyoruz. Bu kapsamda yoğun olarak kullanılan Hürriyet Caddesinin de üstyapısı yapıldı. Gelecek yıl aşınma asfalt serimi ile proje tamamlanacaktır
İstasyon ve Cumhuriyet Caddelerini birbirine bağlayan önemli güzergahlardan biri olan Kurtuluş Caddesini bir bütün olarak yenileyerek hizmete sunduk.
İstasyon Caddesi ile Eski Erzurum Caddesini birbirine bağlayan Reis Konağı sokağının yol, kaldırım ve aydınlatmalarını yenileyerek hizmete sunduk.
Çar Çayı Deresi kenarından Hacılar Cami bağlantı yolu ile Muş-Bitlis karayolu bağlantısı arasındaki yaklaşık 3 kilometreyi aşkın alternatif yeni bir yol açtık.
Üstyapı çalışmalarımız kapsamında şehrimizin önemli ikinci güzergahı olan Cumhuriyet Caddesi'nin aşınma asfaltını sererek halkımızın hizmetine sunduk.
Eski hastane yerleşkesinde uyguladığımız prestijli projelerimizden Kent Meydanı yapımında sona geldik. 600 araç kapasiteli kapalı otoparkı tamamlandı. Son rötuşların yapıldığı meydanın açılışını önümüzdeki günlerde yaparak halkımızın hizmetine sunacağız.
Valiliğimizle işbirliği yaparak Zafer Mahallesi'ndeki 6 bin 300 metrekarelik alanı, Belediye meclisimizce Necmettin Dede Parkı olarak isimlendirerek peyzaj ve yeşillendirme çalışması yaptık.
Valiliğimiz işbirliğinde Zafer Mahallesinde 8 bin 500 metrekare alan üzerine Polis Amca Parkı yaparak hizmete sunduk.
Kardeş Şehir Bursa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği halinde Sunay Mahallesi'nde yaptığımız çok amaçlı Bursa-Muş- Kardeşliği Gençlik ve Eğitim Merkezi projesini tamamladık.
'Her Mahalleye Bir Bilgi Evi' sloganıyla başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Sütlüce Mahallemizdeki hemşehrilerimizin istifade edeceği yeni bir tesis yaptık.
'Her Mahalleye Bir Bilgi Evi' sloganıyla başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Saray Mahallemizdeki hemşehrilerimizin istifade edeceği yeni bir tesis yaptık.
'Her Mahalleye Bir Bilgi Evi' sloganıyla başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Güzeltepe Mahallemizdeki hemşehrilerimizin istifade edeceği yeni bir tesis yaptık.
'Her Mahalleye Bir Bilgi Evi' sloganıyla başlatmış olduğumuz çalışmalar kapsamında Bağlar Mahallemizdeki hemşehrilerimizin istifade edeceği yeni bir tesis yaptık.
Şehrimizin ulaşım ağını genişletmek adına Karşıyaka Mahallesi ile Muş-Kulp karayolunu birbirine bağlayan alternatif bir yolu açtık.
1580 metrekare alan üzerine içerisinde 30 işyerinin bulunduğu ve ilimize ait yöresel ürünlerin satışını yapılacağı modern bir pazarı yaparak hizmete sunduk.
Özel vatandaşlarımızın etkinliklerini icra edebilecekleri Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Lale Vadisi Parkında inşa ederek ciddi bir eksikliği gidermiş olduk.
İşsizlik sorununu giderme kapsamında yatırımcı firmalarla işbirliği yaparak bilgi evlerimize açtığımız Muma Taş Dizme Kursunda başarılı olan 25 kadın vatandaşımızın istihdamına katkı sağladık
İlimize yetişen önemli ürünlerden biri olan lahananın tanıtımını yapmak ve vatandaşlarımıza güzel vakit geçirebilecekleri bir ortam oluşturmak adına birinci kelem festivalini düzenledik.
DAKA işbirliğinde Sultan Alparslan Tekstil Kentte inşa ettiğimiz tekstil atölyesinin yatırımcı firmaya teslim protokolünü yaparak gençlerimizin istihdamına katkı sağladık.
Belediyemiz Kadın Meclisi aracılığıyla kadın vatandaşlarımızın sosyalleşmesine katkı sağlayacak etkinliklere öncülük ettik.
İlimizin değerli yönetici ve eğitimcilerini Bilgi Evlerimizde gençlerle buluşturarak bilgi, birikim ve tecrübelerden istifade etmelerini sağladık.
Üniversite öğrencileri bizlerin emanetidir. Belirli aralıklarla ilimizdeki öğrenci yurtlarını ziyaret ederek gençlerimizin talep ve önerilerini yerinde dinledik.
Altyapı ve üstyapı hizmetlerinin yanı sıra kış mevsiminde ağırlıklı olarak karla mücadele çalışmaları yaparak vatandaşlarımızın hayat konforunu olumsuz etkilenmemesi için çaba sarf ettik.
Gelenek haline getirdiğimiz 'Halk Buluşmaları' ile mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini yerinde dinleyip çözümü sahada birlikte gerçekleştirdik.
Şehir merkezindeki cami ve müştemilatlarının halı yıkama ve temizliklerini düzenli olarak yaptık.
Sosyal ve kültürel faaliyetlerimiz kapsamında belirli periyotlarda öğrencilerimize yönelik sinema etkinlikleri düzenledik.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Vefa Grubu aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek verdik.
2022 yılında 3'üncüsünü düzenlediğimiz kar festivali ile vatandaşlarımıza aileleri ile birlikte güzel vakit geçirmelerini sağladık.
Sosyal belediyeciliğin gereğini yapıyoruz. Belediye hizmetlerinin yanı sıra vatandaşlarımızın eğlenebileceği birçok etkinliği belirli aralıklarla yaptık.
2022 yılında 3'üncüsünü düzenlediğimiz sünnet şöleni ile 4-12 yaş arasındaki çocuklarımızın delikanlılığa ilk adımı atmalarını sağladık.
Sunay, Muratpaşa, Minare, Zafer ve Yeni Mahallelerimizde bulunan bilgi evlerimiz her yaştan vatandaşlarımızın istifade edebileceği şekilde düzenlenen kurslara ve etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Belediye personellerinin yanı sıra vatandaşlarımıza yönelik birçok alanda eğitim seminerleri düzenledik.
Ankara Millet Bahçesinde düzenlenen Tam Bana Göre Festival'de ilimizin sosyal ve kültürel güzelliklerini tanıttık."
Başkan Asya, sunumunun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.