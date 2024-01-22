Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ulaşım Hizmetleri ve İtfaiye müdürlüklerini ziyaret etti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, belediyenin Ulaşım Hizmetleri ve İtfaiye müdürlüklerini ziyaret etti, personelle bir araya geldi.

Müdürlüklerdeki personelle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Asya, kurum olarak büyük bir aile olduklarını söyledi.

Bugüne kadar kurumda aile aidiyeti duygusuyla hareket ettiklerini belirten Asya, "Kurumumuzun hangi biriminde olursa olsun her bir personel bizim kıymetlimizdir. Öncelikle insan olması hasebiyle saygıya değerdir. Durumumuz ne olursa olsun birbirimizin yüzüne bakarak, karışılacağımız duygu ve anlayışla 10 yılımızı tamamladık. Biz belediye ailesi olarak inşallah bu şehre bugüne kadar yaptığımız hizmetlerin daha fazlasını yapmak adına yeni bir yola çıktık. Asla belediye başkanı makamlığı hayatımıza bir konfor katsın düşüncesinde olmadık, bundan sonra da olmayacak." diye konuştu.