Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kendisine mektup yazan öğrenciyi ziyaret etti - Haberler

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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kendisine mektup yazan öğrenciyi ziyaret etti

AA - Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kendisine mektup yazan öğrenciyi ziyaret etti

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kendisine mektup yazan minik öğrenciyi okulunda ziyaret etti.

MUŞ (AA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kendisine mektup yazan minik öğrenciyi okulunda ziyaret etti.

Kentte, okuma yazmayı öğrenen 100. Yıl Zafer İlkokulu 1. Sınıf öğrencisi Miraç Adar Subaşı, Asya'ya mektup yazdı.

Öğrencinin 'başkanım' diye hitap ederek başladığı mektuptan etkilenen Asya, Miraç Adar Subaşı'nı okulunda ziyaret etti.

Okul idarecileri ve sınıf öğretmenleriyle de bir araya gelen Asya, öğrencilere hediye verdi.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

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