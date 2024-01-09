Muş Belediye Başkanı Feyat Asya İdareciler Günü'nü Kutladı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, idarecilerin, ülkenin kalkınmasında büyük rol oynadığını belirterek, idarecilerin temsil ettikleri resmi kurumlarla milletin her türlü ihtiyacını devlet adına tespit ederek çözüm ürettiğini söyledi.

İdarecilerin, halkın güvenlik, huzur ve mutluluğunu sağladığını aktaran Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizin kalkınması, gelişmesi, eğitim, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması gibi her alanda takdire şayan bir özveriyle mesai yapmaktadırlar. Devlet ve hükümet politikalarının yanı sıra ülkemizin geleceğini planlayan projelerin başarıyla uygulanmasında da şüphesiz en büyük pay idarecilerimize aittir. İdarecilerimiz, kamu hizmetlerinin daha etkin, verimli, adil ve şeffaf şekilde sunumunda halkı sadece yöneten değil, aynı zamanda halka hizmet eden bir anlayışı temsil ederek idare sisteminde parlak bir dönemin başlamasını sağlamışlardır. Bundan sonra da özverili çalışmalarıyla milletimizin gönlünde daima yaşayacak ve milletimize hizmet etmeye devam edeceklerdir."