Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle buruk bir bayram havasına girdiklerini belirtti.

Ülkeyi yasa boğan deprem felaketinden dolayı bu yıl Ramazan Bayramı'nı hüzünlü karşıladıklarını ifade eden Asya, binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve birçok kişinin şehirlerini terk etmek zorunda kaldığı afetin acısını yüreklerinde hissettiklerini aktardı.

Kente gelen misafirlerin bayramını tebrik eden Asya, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde hayat normale dönene kadar burada olan kardeşlerimiz misafirimiz olarak ilimizde olacak ve bizler de onların emrinde, hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Bereketin hakim olduğu bir ramazan ayının daha sonuna geldik. Bu ay içinde özellikle depremzede kardeşlerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyduk. Onlarla birlikte orucun bereketini yaşadık. En nihayetinde bayrama kavuşturan Allah'a şükrediyoruz. Bayramlar, her yıl gelip geçen sıradan günler olmaktan öte güzelliklerin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, beni biz yapan yüce dinimizin rahmet kaynaklı çağrısına kulak verilip, yanı başımızdakinin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan sosyal yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden güç kazandığı çok özel günlerdir."

Ramazan Bayramı'nda kırgınlıkların ve dargınlıkların zihinlerden ve davranışlardan sökülüp atılması gerektiğini vurgulayan Asya, "Bayramlar bizleri aynı dinin, aynı inancın neşesinde birleştiren, iman kardeşliğinin tezahür sahneleridir. Bayramın sevincini, coşkusunu içimizde hissederek onu gönüllerden gönüllere, evlerden evlere taşımalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hemşerilerimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, bu bayramın bugünlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz birlik ve beraberliğimizin pekişmesine ve huzurumuzun tesisine vesile olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.