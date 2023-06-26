Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan Kurban Bayramı mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kurban Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı. Asya, mesajında, ülkenin ve milletin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların çağladığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'nı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kurban Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Asya, mesajında, ülkenin ve milletin birlik ve beraberliğini pekiştiren, milli ve manevi duyguların çağladığı, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı Kurban Bayramı'nı karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramlarda, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığını kaydeden Asya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayram günlerinin sevincini akrabalarımız, dostlarımız, engelli, muhtaç ve kimsesiz, şehit aileleri ve gazilerimizle yaşamak, milletimizle buluşma, kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerini oluşturacaktır. Sevinçlerin, mutlulukların paylaştıkça çoğaldığını, acıların ise paylaştıkça azaldığını biliyoruz. Milli birlik, bütünlük ve kardeşliğe ziyadesiyle ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde kırgınlıkları bir kenara bırakarak sevgiyle, hoşgörüyle tam bir kaynaşma ve birliktelik ruhuyla hareket etmeli ve sürekli dayanışma içinde olmalıyız. Bayramın tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin artmasına vesile olmasını temenni ederim. Kıymetli hemşerilerim başta olmak üzere tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlarım."