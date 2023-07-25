Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'dan Gazeteciler ve Basın Bayramı Mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Asya, basının demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurgulayarak, basın mensuplarının önemine dikkat çekti ve tüm basın mensuplarının bayramını kutladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, basın mensuplarının halkın haber alma ve bilgi edinmelerini sağlayan demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.

24 Temmuz'un basında sansürün kaldırılışının yıl dönümünün yanı sıra basın bayramı olarak kutlandığına anımsatan Asya, şunları kaydetti:

"Basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. Meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı toplumda basına güveni artırmasının yanında, kamuoyunun yanlış bilgilendirilerek yönlendirilmesinin önüne geçecektir. Toplumsal değerlere saygılı, sorumluluk bilinci içinde, tarafsız bir anlayışla görevini yerine getiren özgür basın, demokratik toplum düzeninin korunmasının en büyük güvencesidir. Bu vesileyle, bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda, özveriyle görevlerini yerine getiren tüm basın mensuplarının bayramını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim."