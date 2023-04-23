Muş Belediye Başkanı Asya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, kurtuluş mücadelesinin, demokrasi tarihin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş tarihi olan 23 Nisan 1920, aziz milletin istiklali ve milli egemenliği için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

İstiklal mücadelesinin devam ettiği en buhranlı günlerde doğan ve 103'üncü yılını kutlamanın haklı gurunu yaşadıkları TBMM'nin, milli birlik ve beraberliğin en somut tecellisi olduğunu ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Çocuklara daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmanın mücadelesini verdik. 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatan aziz milletimiz, tüm imkansızlıklara rağmen, ayağına pranga vurulmasına izin vermemiş, o çetin mücadeleyi zaferle neticelendirmiştir. Milli iradenin tecelligahı, İstiklal Harbi'mizin karargahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, aynı zamanda bağımsızlığımızın sembolü olmuştur. Geçmişten aldığımız güçle günümüzde de milli iradeye musallat olan güçleri bertaraf etmenin, çocuklarımıza daha huzurlu ve güvenli bir gelecek bırakmanın mücadelesini veriyoruz. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde sergilenen halk destanı buna en iyi örnektir."

Bu özel günün çocuklara armağan edilmesinin ülkenin emin ellerde olacağının bir göstergesi olduğunu vurgulayan Asya, "Çocuklar bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Bizlerin yerini alacak olan çocuklarımız kentleri, ülkeleri, dünyayı yönetecekler. Gelecekte barış, sevgi dolu, daha yaşanabilir bir dünya, bugünün çocukları tarafından kurulacak. Bizlerden aldıkları bayrağı çok daha yukarıya taşıyacaklarına ve bizim yapamadıklarımızı hayata geçireceklerine inancım tamdır." ifadelerini kullandı.