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Muş Başsavcısı Kantar, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Muş Başsavcısı Kantar, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
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Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve beğendiği karelere oy verdi.

Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kantar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, bayrak, özgürlük", "Haber"de Özkan Bilgin'in "Gece nöbeti" fotoğraflarını seçen Kantar, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Nurettin Boydak'ın "Hayat damarları", "Günlük Hayat"ta Elif Öztürk'ün "100 yıl sonra", "Spor"da ise Ali Atmaca'nın "Buruk bakış" adlı karesine oy verdi.

Oylamada birbirinden güzel fotoğrafların olduğunu belirten Kantar, fotoğrafları çeken muhabirleri tebrik etti.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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