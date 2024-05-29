Muş Alparslan Üniversitesi Öğrencileri Ahşap Materyaller Üretiyor

Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri, ahşap malzemelerden çocuklar için eğitici matematik materyalleri hazırlıyor.

Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü'ndeki 35 öğrenci, "Materyal Geliştirme Atölyesi"nde ahşap malzemelerle eğitici matematik materyalleri üretiyor.

Öğretmen adayı öğrenciler, ürettikleri materyallerle daha sonra merkez ve köylere giderek öğrenci eğitim vermeyi planlıyor.

Matematik ve Fen Bilimleri Bölümünde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Cumhur, gazetecilere, atölyedeki çalışmaların çocukların matematik becerilerinin geliştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Matematik dersinde materyallere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Cumhur, şöyle konuştu:

"Materyaller, matematik öğreniminde çok önemli. Özellikle ilk ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin matematiği öğrenebilmeleri için farklı materyallere ihtiyaç duymaktayız. Bu anlamda kullanacağımız materyallerin işlevselliği de önemli. Aynı zamanda işlevselliğinin yanında kalıcı olması, kullanışlı olması, ileriye dönük olması günlerce de kullanılabilmesi önemli. Biz bütün gereklilikleri düşünerek ahşap malzemeleri kullanmayı amaçladık. İnanıyoruz ki bu tasarladığımız materyallerle öğrenciler zorlandıkları konuları kolaylıkla öğrenecekler."

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Hasan Taymaz ise uzun süredir materyallerle ilgili teorik eğitimler aldıklarını ve daha sonra tasarım aşamasına geçtiklerini söyledi.

Materyallerle matematiği hem daha kolay sevdirip hem de daha eğlenceli hale getirmek istediklerini anlatan Taymaz, "Yaptığımız çalışmaların hepsi Milli Eğitim Bakanlığının bize verdiği kazanımlara hitap etmekte. Her bir materyal birer veya ikişer kazanıma hitap etmektedir. Ahşaptan materyaller ürettik. Materyallerin ahşap olması tercih edilmektedir. Materyaller, matematik dersinde öğrencilere eğitim verilmesi için uygundur." dedi.