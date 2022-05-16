Muş Alparslan Üniversitesi'nde açılan Ney kursu ilgi görüyor - Haberler

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından öğrenci ve personeline yönelik ney kursu açıldı.

Üniversitenin İslami İlimler Fakültesi'nde ücretsiz verilen kursa, öğrenciler ilgi gösterdi.

İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Zeynep Türkoğlu, gazetecilere, öğrencilerin Türk Musikisini yakından tanımalarının bu kültürü yaşatmaları açısından önemli olduğunu belirtti.

Ney kursuna ilk kez bu kadar ilgi gösterildiğini ifade eden Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Ney sesi, insan ruhunu en iyi dinlendiren, dünya telaşı ve stresinden uzaklaştırarak insanı özüne dönmeye yönelten enstrümanlardan biridir. Öğrencilerin özellikle kendilerini daha uhrevi bir hissiyata ulaştırması ve duygularına tercüman olması açısından ney çalmaya yöneliyor. Çeşitli illerden üniversitemize gelen birçok öğrenci var. Üniversitede, alanında uzman birçok akademisyenle farklı farklı etkinlikler düzenlemeye gayret ediyoruz. Üniversite, öğrenciler için eğitim öğretim hayatlarının en renkli dönemidir. 50 öğrencimiz kursa devam ediyor. Kursumuz yaz dönemi sonuna kadar devam edecek."

Yaklaşık 4 aydır ney kursuna devam ettiğini belirten 3 sınıf öğrencisi Sevgi Etukuşerten ise "Ney ile ilahiler çalabiliyorum. Ney ruhumu dinlendirdiği için ve doğa ile uyumumu sağladığı için bu enstrümana yöneldim. Ney üflemeyi çok seviyorum." diye konuştu.