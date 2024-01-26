Muş-Ağrı kara yolunda ticari araçlara denetim yapıldı

Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Muş- Ağrı kara yolunda denetim yaptı.

Sürücülerin belgelerini, kış lastiği ve emniyet kemeri kontrolü yapan ekipler, kural ihlali yapan bazı sürücülere cezai işlem uyguladı.