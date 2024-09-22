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Şehidin Ailesinin Cenaze Yolunda Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı

Şehidin Ailesinin Cenaze Yolunda Kazası: 1 Ölü, 5 Yaralı
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın Batman'daki yakınları, cenaze törenine gitmek için yola çıktıklarında Muş'ta kaza geçirdi. Kontrolü kaybeden kamyonet şarampole devrildi, meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

ŞEHİDİN YAKINLARI KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALI

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Maşallah Abakay'ın Batman'da oturan yakınları, cenaze törenin katılmak için Muş'a doğru kamyonetle yola çıktı. Şenyayla bölgesine geldiğinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 21 BF 066 plakalı kamyonet, şarampole devrildi. Yaklaşık 70 metre yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Batman Piyade Irak Kaza Muş

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