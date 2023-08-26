Muş'ta Şehit Ateşi Düştü

1) MUŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜPENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un (23) Muş'un Hasköy ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

1) MUŞ'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un (23) Muş'un Hasköy ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.

Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un şehit olduğu haberini, Muş'un Hasköy ilçesi Sunay Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer verdi. Acı haberi alan annesi Gülsen ve babası Ahmet Selçuk ile diğer yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Gülsen Selçuk, Kürtçe ağıtlar yakarak, terör örgütünü lanetleyip, "Elleri, ayakları kırılsın" dedi. Türk bayrağı asılan şehit evine, yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulunmaya başladı.

Çiftin 8 çocuğundan 4'üncüsü ve bekar olan Erkan Selçuk'un vatani görevinin ardından sözleşmeli er olduğu bildirildi. Şehit Selçuk'un görevinde henüz bir yılını doldurmadığı ifade edildi. Şehit Selçuk'un ağabeyi İzzet Selçuk'un da Varto ilçesinde jandarma uzman çavuş olarak görev yaptığı belirtildi.

Hasköy Kaymakamlığı'ndan da şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk için taziye mesajı paylaşıldı.