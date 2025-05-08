Kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP'nin uykularını kaçıran soruşturmada Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz

Gençlerin belini büken listeye ateş püskürdü: Asla doğru bulmuyoruz
Bahar Aksu cinayetinde eski eş ve suç ortakları tutuklandı

Bahar Aksu'nun katili ve suç ortakları için karar verildi
Hindistan-Pakistan savaşı ABD'yi alarma geçirdi

2 nükleer gücün savaşı ABD'yi alarma geçirdi! Şehirler boşaltılıyor

Muş 1071 Lalesi, Sason Dağlarını Renklendirdi

Muş 1071 Lalesi, Sason Dağlarını Renklendirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş 1071 Lalesi, Batman'ın Sason ilçesindeki dağlarda açarak doğaseverlere unutulmaz bir görsel şölen sunuyor. Laleleri görmek için dağa tırmanan ziyaretçiler, bu büyüleyici kırmızı lalelerin güzelliğine hayran kalıyor.

Muş 1071 Lalesi Sason dağlarını renklendirdi

BATMAN - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Muş 1071 Lalesi adıyla tescillenen kırmızı renkli laleler Batman'ın Sason ilçesindeki yüksek yaylarını kırmızıya bürüdü.

Sason ilçesindeki 2 bin 820 rakımlı Mereto Dağının eteklerinde bulunan ve Osmanlı sultanlarından Yavuz Sultan Selim'in 1514 yılındaki Çaldıran Seferi sırasında konakladığı Sultan Yaylası başta olmak üzere Helkıs ve Singıtur Dağı zirveleri ile Şilek Yaylasında açan laleleri görmek için tırmanan doğa severler Sultan Yaylasındaki Şertekke bölgesinde Muş 1071 Lalesi ile karşılaştı. Laleleri görmek için sabahın erken saatlerinde tırmanışa geçen doğaseverler, Muş 1071 Lalesinin büyüleyici kızıllığı karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından Muş 1071 Lalesi adıyla tescillenen yakın zamanda tescillenen laleler 3 hafta boyunca ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Laleler için dağa çıktıklarını belirten doğasever Sabahattin Atalay, özellikle Sultan Yaylasındaki Şartakke bölgesine ulaştıklarında dev kayalar arasından kırmızı lalelerin fışkırdığını söyledi.

Gördükleri büyüleyici manzara karşısında şaşırdıklarını belirten Atalay, anın tadını çıkartarak laleleri fotoğrafladıklarını dile getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar

Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ara karar
Samsun'da hasadı başlayan salep 3 bin liradan satılıyor

Çiftçiyi zengin eden hasat
Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı

Türk milyarder 'Komşu'da tıka basa yedi içti, gelen hesaba şaşırdı
Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor

Türkiye'nin 40 yıllık dev çay firması satılıyor
Savaş büyüyor! Pakistan 12 Harop SİHA'sını vurdu

Dünya nefessiz izliyor! Önlerine çıkanı vurup tek tek indirdiler
Fenerbahçe yönetimi genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddetti

Genç yıldız için teklif edilen çuvalla parayı reddettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.