Murmansk'taki ren geyiklerinin büyüleyici dairesel hareketleri - Haberler

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Murmansk'taki ren geyiklerinin büyüleyici dairesel hareketleri

AA - Elena Ermolina - Güncel
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Rusya'nın kuzeybatısında Barent Denizi kenarındaki Murmansk'ta bulunan çiftliklerde ren geyiklerinin bakımı yapılarak hayvanlar bahara hazırlanıyor.

Rusya'nın kuzeybatısında Barent Denizi kenarındaki Murmansk'ta bulunan çiftliklerde ren geyiklerinin bakımı yapılarak hayvanlar bahara hazırlanıyor. Ren geyiklerinin gövdelerini dış tehdide karşı korumak için oluşturdukları dairesel hareket drone kamerasıyla görüntülendi.

Murmansk'taki ren geyiklerinin büyüleyici dairesel hareketleri

Murmansk'taki ren geyiklerinin büyüleyici dairesel hareketleri

Murmansk'taki ren geyiklerinin büyüleyici dairesel hareketleri

AA / Elena Ermolina - Güncel

Drone, Rusya, Güncel, Haberler

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