Murmansk'taki ren geyiklerinin büyüleyici dairesel hareketleri
AA - Elena Ermolina - Güncel
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Rusya'nın kuzeybatısında Barent Denizi kenarındaki Murmansk'ta bulunan çiftliklerde ren geyiklerinin bakımı yapılarak hayvanlar bahara hazırlanıyor.
Rusya'nın kuzeybatısında Barent Denizi kenarındaki Murmansk'ta bulunan çiftliklerde ren geyiklerinin bakımı yapılarak hayvanlar bahara hazırlanıyor. Ren geyiklerinin gövdelerini dış tehdide karşı korumak için oluşturdukları dairesel hareket drone kamerasıyla görüntülendi.