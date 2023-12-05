Muratpaşa ilçesinde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
Muratpaşa ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına hızlı müdahale ederek evde mahsur kalan yaşlı kadını kurtardı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.
Muratpaşa ilçesinde çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Deniz Mahallesi, 129 Sokak'ta bir apartmanın 4. katından dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına, merdiven yardımıyla balkondan kısa sürede müdahale etti.
Evde mahsur kalan 82 yaşındaki Saihat Yıkılmaz, ekipler tarafından evden çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadının tedavisi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
Ekipler tarafından kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Polisin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışması devam ediyor.