Muratpaşa'da Spor Salonu Önünde Kimliği Belirsiz Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde belediyeye ait spor salonu önünde 30-35 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Kimliği belirsiz olan kişinin üzerinden kimlik çıkmadığı için yüz tanıma sistemiyle kimliği belirlenmeye çalışılıyor.

ANTALYA'nın Muratpaşa ilçesinde spor salonu önünde, 30-35 yaşlarında kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Olay, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2870/1 sokak üzerinde yer alan belediyeye ait kapalı spor salonu önünde meydana geldi. Belediyenin temizlik işçisi salon önünde çalışma yaparken üzeri çıplak, hareketsiz yatan birini görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, üzeri çıplak kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan, 30-35 yaşlarında olduğu değerlendirilen erkeğin yüz tanıma sistemiyle kimliği belirlenmeye çalışıldı. Polis ekipleri çevredekilere de teşhis için cesedi gösterdi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından spor salonu önünde bulunan ceset, otopsi ve kimlik bilgilerinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.