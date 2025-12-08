Haberler

Muratpaşa'da Ateşli Silahla Yaralama Olayı: 2 Şüpheli Tutuklandı

Muratpaşa ilçesinde A.H.K. isimli bireyin silahla yaralanması olayıyla ilgili yürütülen soruşturmada, E.A. isimli şüphelinin azmettirdiği ve 8 şüpheliden 2'sinin tutuklandığı ortaya çıktı.

MURATPAŞA ilçesinde A.H.K.'nin ateşli silahla yaralanmasıyla ilgili yürütülen çalışmada, olayın azmettirilerek gerçekleştirildiği belirlenirken, 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Olay, 23 Kasım 2025'te Muratpaşa'da meydana geldi. A.H.K.'nin tanımadığı bir kişi tarafından silahla vurulduğu bilgisi üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı kamera ve saha çalışması yaptı. Yapılan incelemede, olayın E.A. isimli şüphelinin azmettirmesiyle gerçekleştiği, E.A., S.Ö., D.K., D.Ş., Y.K., S.K. ve T.G.'nin eyleme karıştığı tespit edildi. Soruşturmada, D.K., S.Ö. ve D.Ş.'nin İstanbul'dan gelen Y.K., S.K. ve T.G.'ye kiralık araç temin ettiği, E.A.'nın ise olayı gerçekleştirmesi için 2 şüpheliye 40 bin lira verdiği belirlendi. Olayla bağlantılı 3 şüpheli Sakarya'da, diğer şüpheliler ise Antalya'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
