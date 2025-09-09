Haberler

Muratpaşa'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Programı Düzenlendi

Muratpaşa'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Programı Düzenlendi
Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen programda, çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırılması amaçlandı. Programda sağlık temalı etkinlikler ve bilgi istasyonları yer aldı.

Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" temalı program düzenlendi.

Hanım-Ömer Çağıran İlkokulu ev sahipliğinde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, sağlık temalı dramalar, halk oyunları gösterileri ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

Ayrıca öğrenciler, okulun bahçesine kurulan ağız ve diş sağlığı, sağlıklı beslenme, 112 istasyonu ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çadırı, Milli Eğitim Bakanlığı Arama ve Kurtarma Birimi (MEB AKUB) gibi 9 istasyonu ziyaret etti.

Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, burada yaptığı konuşmada, programın çocuklar için faydalı olacağını söyledi.

Sağlıklı yaşamın önemine dikkati çeken Kara, "Çocuklarımız geleceğimizdir. Sağlıklı çocuklarımız sağlıklı geleceğimizdir. Sağlıklı olmak için öncelikle elektronik bilgimizi sağlık okuyuculuğumuzu geliştirmek için kullanacağız, sonra sağlıklı besleneceğiz." diye konuştu.

Etkinlikle, çocuklara ve topluma sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve sağlık okuryazarlığı düzeyinin artırılması hedefleniyor.

Programa, il milli eğitim müdür yardımcıları, ilçe müdürleri, okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
500
