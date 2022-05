MURATPAŞA'DA KUTLAMALAR SABAH SPORUYLA BAŞLADI - Haberler

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin 19 Mayıs kutlamaları sabah sporuyla başladı.

*- Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerle ilçe sakini, gün boyu devam edecek kutlamalar öncesi spor yaptı.

*- Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal da etkinliğe katıldı.

Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının bir durağı da Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı oldu. Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlendiği etkinlikte genç yaşlı, kadın erkek, yüzlerce ilçe sakini sabah sporu için bir araya geldi.

Meydanda kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Belediye Başkanı Uysal, Cumhuriyet Meydanı'ndaki resmi törenlere katılırken Muratpaşa Atatürk Kent Meydanı'nda anıta çelengi Başkanvekili Hüseyin Sarı sundu.

Törenin andından, kent meydanında yaklaşık 20 dakika devam eden sabah sporu başladı. Belediye Başkanı Uysal ve eşi Ümran Uysal da kent meydanındaki sabah sporunda yer aldı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"19 Mayıs, bizim en umutsuz anlarda ülkemiz işgal altındayken dahi var olabilme irademizi 'Başarılmaz' denilen her şeyi başarabilme yeteneğimizi ifade ediyor. Bugün de yarın da hep 19 Mayıs ruhuna ihtiyacımız var. Her gün 19 Mayıs, her yer Samsun olsun. 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

Başkan Uysal'ın konuşmasının ardından sabah sporu tüm hızıyla devam etti. Etkinlik, hep birlikte 10. Yıl Marşı'nın söylenmesiyle sona erdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel