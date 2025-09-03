Haberler

Muratpaşa'da Falezlerden Düşen Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Muratpaşa'da Falezlerden Düşen Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düştüğü değerlendirilen 47 yaşındaki Emine A.'yı bulmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler, dün akşam bulunan çanta ve terlik sonrası denizden ve havadan arama başlattı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düştüğü değerlendirilen kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Çağlayan Mahallesi'ndeki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerde dün akşam bir çanta ve terliğin bulunması üzerine itfaiye, AFAD ve deniz polisi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, denizden ve havadan başlattığı arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Çitlerin kenarında bulunan çantadan Emine A. (47) ismine düzenlenmiş kimlik çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
Motorine dev zam bekleniyor

Depoları doldurun! Gece yarısından itibaren dev zam geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güzide Duran'dan Fikret Orman görüntüleri sonrası ilk açıklama

Yasak aşk kameralara yansıdı, ünlü model sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.