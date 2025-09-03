Muratpaşa'da Falezlerden Düşen Kişi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde falezlerden denize düştüğü değerlendirilen kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Çağlayan Mahallesi'ndeki Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü yerde dün akşam bir çanta ve terliğin bulunması üzerine itfaiye, AFAD ve deniz polisi ekipleri harekete geçti.

Ekipler, denizden ve havadan başlattığı arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Çitlerin kenarında bulunan çantadan Emine A. (47) ismine düzenlenmiş kimlik çıktığı öğrenildi.