Falez plajları açılıyor

Antalya'da, Muratpaşa Belediyesinin Erenkuş, İnciraltı ve Konserve Koyu falez plajları arife günü açılacak ve girişler ücretsiz olacak.

Muratpaşa Belediyesinin mavi bayraklı falez plajlarından Erenkuş, İnciraltı ve Konserve Koyu plajları arife günü açılıyor. Antalya'nın doğa harikası falezlerinin denizle buluştuğu noktada yer alan ve ahşap platform üzerine kurulu plajlara bu yıl da girişler ücretsiz olacak. Belediyenin yiyecek, içecek ve şezlong, şemsiye hizmetinin de bulunduğu plajlarda şezlong ve şemsiye ücreti 20 lira olarak belirlendi.

Muratpaşa Belediyesinin eski Lara Caddesi üzerinde bulunan İnciraltı Plajı, 2016'da açıldı. Asansörle inme imkanı bulunan plaj, 625 metrekarelik ahşap platform üzerine kurulu. İlk Mavi Bayrağını 2018'de alan Erenkuş Falez Plajı'na ise yine eski Lara Caddesi'nde Aziz Sancar Parkı'ndan ulaşılıyor. Muratpaşa Belediyesi'nin bin 800 metrekarelik ahşap platformuyla en büyük plajı ve adını bulunduğu koydan alan Konserve Koyu Falez Plajı'na da eski Lara Caddesi'nden ulaşmak mümkün.

Muratpaşa Belediyesi'nin Ziya Gökalp Kent Parkı içinde bulunan Deniz Yüzü ve Erdal İnönü Kent Parkı'nda yer alan Dağ Yakası kafeleri de bayram tatilinde hizmet verecek. Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın yine falez bandı üzerinde yer alan Engelsiz Kafe ile Antalya'nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park bayramın birinci günü kapalı olacak.

İhlas Haber Ajansı / Güncel