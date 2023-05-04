MURATPAŞA'DA DOÇ. DR. SİNAN ATEŞ PARKI AÇILDI

Muratpaşa Belediyesi'nin, Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Doç. Dr. Sinan Ateş'in ismini verdiği parkın açılışı törenle yapıldı. Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden tarihçi, akademisyen ve siyasetçi ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in adı, Antalya Muratpaşa'da parka verildi. Muratpaşa Belediyesi'nce, mecliste AK Parti MHP ve gruplarının ret oyuna karşılık Güzeloba Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metrekarelik alan Doç. Dr. Sinan Ateş Parkı olarak düzenlenirken, park törenle hizmete açıldı. Törende Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal birlikte yer alırken, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya milletvekili adayı Uğur Poyraz, CHP Antalya Milletvekili Adayı Sururi Çorabatır, Millet İttifakını oluşturan siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, milletvekili adayları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ SUÇ'

Başkan Uysal, bilim insanı, baba ve dava adamı olarak tarif ettiği Doç. Dr. Ateş'in başkent Ankara'nın göbeğinde, gün ortasında ve herkesin gözü önünde katledildiğini söyledi. Başkan Uysal, Bu sadece ona ve ailesine karşı değil topluma, millete, kamu düzenine, devletimize ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bunu sadece menfur cinayet olarak göremeyiz. Muratpaşa'mızda bir tarafta Süleyman Demirel Parkımız bir tarafta Prof. Dr. Erdal İnönü Parkımız var. Bir tarafta Cengiz Aytmov bir tarafta Nazım Hikmet Ran parklarımız vardır. Bir tarafta Ziya Gökalp Parkı var. Bir tarafta Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'la simgeleşen Üç Fidan Parkımız var. Muratpaşa'mızdaki diğer vatan evlatlarımızla, üzerinde çocukların oynayacağı bir parkta yaşatabiliyor olmanın gururu içindeyiz. Bengisu ve Banuçiçek'in babalarını geri getiremeyiz ama burada anısını yaşayacak diye konuştu.

'UNUTTURMAYACAĞIZ'

Açılışa video konferansla bağlanan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ise Kalbimiz sizinle. Bizim yanımızda olduğunuz için sizlere ve belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Hep birlikte unutmayacağız, unutturmayacağız dedi. Konuşmaların ardından katılımcılar parkın ve Doç. Dr. Sinan Ateş adına yapılan anıtın açılışı gerçekleştirildi.