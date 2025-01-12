Üye Girişi
Haberler
Lise ortak sınav soruları sızdırıldı mı? Yüksek notlar yetkilileri harekete geçirdi

Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavda büyük şüphe! MEB harekete geçti
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor
DEM Parti İmralı heyeti bugün Figen Yüksekdağ ile görüşecek

DEM heyetinin bugünkü durağı Kandıra Cezaevi
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum

Muratpaşa'da Çevreci Komşu Kart ile 1,4 Milyon Lira Kazanç Elde Edildi

Muratpaşa'da Çevreci Komşu Kart ile 1,4 Milyon Lira Kazanç Elde Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Çevreci Komşu Kart projesi, 2024 yılında çöplerini ayrıştıran vatandaşlara toplamda 1 milyon 418 bin 971 lira kazanç sağladı. Proje, 2016'da başlatıldığı pilot uygulamanın ardından tüm ilçeye yayılarak önemli bir geri dönüşüm sağladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Çevreci Komşu Kart projesiyle, 2024 yılında çöplerini atmayıp ayrıştıran vatandaşların 1 milyon 418 bin 971 lira kazanç sağladığı bildirildi.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Sıfır Atık" projesi kapsamında hayata geçirilen Çevreci Komşu Kart projesinin, 2016 yılında pilot uygulama olarak başlatıldığı iki mahallede elde edilen başarının ardından tüm ilçeye yayıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, 2024 yılında evlerden cam, kağıt, plastik ve metal atıktan oluşan 1 milyon 555 bin 22 kilogram ambalaj atığı toplandığı belirtilerek, "İlçe sakinleri, atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karşılığında 1 milyon 418 bin 971 lira gelir elde etti. Toplanan atıkların yüzde 44'ünü kağıt, yüzde 32'sini plastik atık oluşturdu." ifadeleri kullanıldı.

Projenin hayata geçirildiği yıldan bu yana 24 milyon 528 bin 367 kilogram geri dönüştürülebilir atık toplandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Yiğithan Yıldız - Güncel
img

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
img

Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavda büyük şüphe! MEB harekete geçti
img

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran'dan terör örgütü PKK/YPG'ye 1500 kamikaze dron sözü

Türkiye'ye karşı tehlikeli adım! PKK'ya 1500 dron sözü verdiler
'Plakalara iyi bakın belki bulursunuz' paylaşımı yapan cezaevi firarisini Adana polisi yakaladı

"Plakalara iyi bakın belki bulursunuz" paylaşımı yapmıştı
Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Ülke küle dönerken fatura 2 isme kesilecek
Hindistan'da ortaya çıkan yeni virüs nedeniyle 155 kişi aniden kel kaldı

Gizemli virüs dalga dalga yayılıyor! 155 kişi aniden kel kaldı
Eskişehir'de 'ilçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti' iddiası

İlçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Son Dakika Haberleri

Keçiörengücü - Kocaelispor Maçı Yayın Bilgileri Keçiörengücü Kocaelispor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Keçiörengücü Kocaelispor maçı ne zaman? "1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.